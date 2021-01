Da domani al 14 gennaio studenti e insegnanti di Arzachena saranno sottoposti allo screening finanziato con 15mila euro dall’amministrazione comunale al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 in ambito scolastico.

L’investimento ha consentito al Comune di acquistare 1.600 tamponi antigenici rapidi e altre attrezzature necessarie allo svolgimento dei test in modalità drive through nel parcheggio della palestra comunale di Corracilvuna, dove sono stati allestiti una tensostruttura e un percorso per l’ingresso e l’uscita delle auto. Domani dalle 9 si inizierà con alunni, docenti e personale non docente degli istituti comprensivi 1 e 2, poi si passerà a quelli del liceo scientifico “Falcone e Borsellino” e a quelli dell’istituto alberghiero “Costa Smeralda”, infine autisti, assistenti, addetti mensa e altre figure che operano nelle scuole coinvolte. “Chi non ha ancora aderito alla campagna può farlo anche oggi e nei prossimi giorni, spedendo il modulo per il consenso informato alla mail coronavirus@comunearzachena.it”, spiega il sindaco Roberto Ragnedda.

“Effettueremo i test fino a esaurimento scorte – aggiunge – è un primo intervento per garantire più sicurezza agli arzachenesi prima del rientro in classe dopo le vacanze natalizie”. In dicembre il sindaco aveva posticipato la ripresa delle attività scolastiche in presenza a seconda degli istituti. A meno di ulteriori proroghe, ad Arzachena riapriranno l’11 gennaio gli asili nido comunali e la scuola dell’infanzia, il 18 la scuola primaria e la secondaria di primo e secondo grado.