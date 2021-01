Nel quartiere di Stampace la Polizia Locale di Cagliari ha notato, intorno alle 18:30 di ieri, che un ristorante-pizzeria aveva al suo interno alcuni clienti che consumano bevande al banco. Al proprietario è stata intimata l’immediata chiusura.

Dai controlli effettuati dal personale della Polizia Locale intervenuta, è risultato che l’attività era stata sanzionata anche in un’altra occasione per la stessa violazione e quindi risultava “recidivo”. La sanzione è stata così raddoppiata, oltre alla sospensione del titolo abilitativo che verrà applicata nel periodo in cui le attività potranno restare totalmente aperte.

Questi i dati dei controlli Covid effettuati dalla Polizia Locale di Cagliari, nel periodo delle feste (24 dic./06 genn.) con le prescrizioni del DL 172/ 2020 e del DPCM 3.12.2020.

Giorni “ROSSO” : 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio:

Persone controllate n. 1020

Persone sanzionate: 7

Attività o esercizi controllati: 937

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 3;

Giorni ARANCIONE : 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio:

Persone controllate n. 108

Persone sanzionate: 0

Attività o esercizi controllati: 59

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 1;

TOTALE GIORNI ROSSI+ARANCIONI

Persone controllate n. 1128

Persone sanzionate: 7

Attività o esercizi controllati: 996

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 4.