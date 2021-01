Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 16/a giornata, ha squalificato per due giornate il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, espulso nel finale di gara contro il Benevento. Nel comunicato della lega il provvedimento vieen così motivato: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”.

Altri quattro giocatori sono stati squalificati per un turno.

Si tratta di Ismajli (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Sassuolo).