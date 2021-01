La squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento di Sanluri è intervenuta questa mattina in via Iglesias a Villacidro a causa di un crollo parziale di un vecchio edificio disabitato di circa 70 metri quadrati. Giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono adoperati per la messa in sicurezza dell’area e per le verifiche tecniche.

Per fortuna, all’interno della struttura non era presente nessuna persona. L’area è stata delimitata per permette ai vigili di rimuovere alcune parti dell’edificio ancora pericolanti e per rimuovere dalla strada le macerie.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto era presente una squadra Enel per la messa in sicurezza e la disattivazione dell’energia per la presenza di un cavo elettrico che attraversava l’area coinvolta dal crollo, e il comandante e gli agenti della Polizia Locale di Villacidro per quanto di loro competenza.