È polemica sulla notizia circolata oggi che vede alcuni consiglieri regionali della Sardegna saltare la fila per effettuare il vaccino anti Covid. La questione è venuta a galla durante la discussione del disegno di legge sul Piano casa. “Spero che l’assessore della Sanità trovi il tempo per smentire le notizie per cui alcuni colleghi consiglieri starebbero superando la fila e sarebbero stati vaccinati, sono notizie lesive dell’intera dignità dell’Aula consiliare”, ha denunciato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus.

All’ANSA l’assessore Mario Nieddu ha precisato che “l’unico consigliere vaccinato, in quanto medico di medicina generale in servizio, è Pietro Moro”, esponente dell’Udc. (Qui sotto la foto di Moro)

Lui stesso aveva pubblicato su Facebook la foto della sua vaccinazione e il commento: “Prima dose ieri mattina. Il vaccino dovremmo farlo tutti come atto di responsabilità per se stessi e per il prossimo“. In giornata il responsabile della Sanità dovrebbe riferire in Aula sulla campagna di vaccinazione.