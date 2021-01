Non si fermano le attività della consigliera regionale M5S e segretaria della commissione Sanità e politiche sociali, Carla Cuccu, che ha presentato una nuova interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, per chiedere maggiore confort termico e climatico per i pazienti che vengono trasportati nelle ambulanze.

“Sono venuta a conoscenza che diversi pazienti – queste le parole dell’esponente pentastellata – si siano lamentati, durante il tempo di attesa per l’ingresso in ospedale, del freddo all’interno delle ambulanze che, per il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, devono mantenere il portellone aperto per consentire il ricambio continuo dell’aria”.

“Per questo – conclude Carla Cuccu – chiedo al presidente Solinas e all’assessore Nieddu di trovare soluzioni adeguate e verificare la dotazione di coperte all’interno delle ambulanze”.