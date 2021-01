La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che proroga fino al 31 marzo i piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici per tutti i pazienti con patologie croniche assistiti dal sistema sanitario regionale.

Rinviati anche i termini per il rinnovo delle esenzioni, per patologie e per reddito, per l’accesso alle visite specialistiche e gli esami strumentali e di laboratorio. Prorogato anche l’accordo con Federfarma per la distribuzione nelle farmacie dei medicinali del prontuario ospedale-territorio (PHT). “Considerato il perdurare dell’emergenza pandemica – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – siamo intervenuti ancora una volta per venire incontro alle necessità dei tanti pazienti cronici assistiti dal nostro sistema sanitario, approvando, poco prima di natale, un provvedimento che ha spostato le scadenze inizialmente fissate al 31 dicembre”.

La decisione dell’esecutivo regionale è stata comunicata il 30 dicembre a tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie della Sardegna e alla stessa Federfarma con una circolare dell’assessorato.

“La nostra attenzione per i pazienti più fragili è massima. Dall’inizio dell’emergenza – precisa Nieddu – siamo sempre intervenuti, in continuità, per spostare i termini amministrativi per le esenzioni e i piani terapeutici, a beneficio dei pazienti che hanno potuto proseguire le cure senza doversi sottoporre alle trafile di routine legate ai rinnovi. La proroga, inoltre non impedisce al medico prescrittore di procedere a una verifica di controllo, qualora lo ritenesse opportuno. Intervenendo in questo senso abbiamo anche evitato un ulteriore pressione sul sistema sanitario, in un momento particolarmente delicato”.