La Sardegna sta recuperando sulla vaccinazione anti-Covid. “Oggi contiamo di arrivare al 40% delle inoculazioni sul totale”, ha annunciato in Aula l’assessore della Sanità Mario Nieddu.

“La prima consegna è arrivata il 31 dicembre, e per questo – ha spiegato – siamo partiti un pò in ritardo rispetto alle altre Regioni. La seconda risale al 4 gennaio, così fino al 6 abbiamo inoculato 3.564 dosi, dal 7 a ieri 6.392 passando dal 3,2% al 32,8%. Il recupero quindi è stato rapido e abbiamo già raggiunto il target medio delle altre regioni italiane”. Sempre a proposito dei ritardi, l’assessore ha messo in evidenza che “attualmente Pfizer non è in grado di poter garantire la consegna puntuale delle dosi rispetto al piano previsto”.

Proprio per questo “è necessario mantenere in magazzino il 30% delle dosi assegnate per garantire la seconda inoculazione che deve avvenire tra il ventunesimo e il quarantesimo giorno rispetto alla prima, in caso contrario la vaccinazione dei soggetti rischia di essere vanificata”. Nieddu ha fatto anche il punto sul personale che la struttura commissariale di Arcuri assegnerà all’Isola per la campagna vaccinale: “Nella tornata di luglio, agosto e settembre, quando cioè si vaccinerà il resto della popolazione e l’impegno da mettere in campo sarà massiccio, avremo a disposizione 409 figure professionali”.