E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 sulla Statale 131 Dcn, direzione Olbia, all’altezza di Siniscola.

La vittima – di cui non si conoscono ancora le generalità – è deceduta sul colpo, mentre le due persone rimaste ferite non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Siniscola. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità.