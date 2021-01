Buone notizie per i piccoli alunni della scuola di via Dei Nasturzi, a Quartu Sant’Elena. A seguito delle proteste da parte dei genitori e i successivi sopralluoghi svolti nell’edificio scolastico da parte del personale incaricato dell’Amministrazione comunale, si procederà a degli interventi straordinari per la messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento nel corpo aggiunto della scuola e nelle aule 3D,3E, 5D.

“A partire dall’8 gennaio – si legge in un comunicato – i bambini delle tre classi, su proposta della dirigente scolastica, faranno lezione in via Mar Ligure dove il riscaldamento risulta a norma e perfettamente funzionante”.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi analoghi anche nei restanti edifici scolastici cittadini e sono state individuate le risorse per gli interventi più urgenti relativi all’efficientamento energetico, onde garantire un’adeguata permanenza nelle strutture e l’azzeramento dei disagi.

