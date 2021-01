Questa sera il Presidente della Giunta Regionale, Christian Solinas ha pubblicato una nuova ordinanza in merito alla riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

L’Ordinanza prevede fino al 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applichi la didattica digitale integrata.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.