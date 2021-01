I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile) della Compagnia di Jerzu (Nu) hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due pregiudicati della zona, P. L., 44enne di Ulassai (NU) e L. B., 50enne di Cardedu (NU). I due sono stati controllati a bordo dell’auto di P.L. e, al termine della perquisizione, sono stati trovati in possesso di 109 grammi di marijuana nascosti in una busta in cellophane trasparente sotto il sedile anteriore. Nella disponibilità di P.L. sono stati trovati anche 810 euro che, essendo ritenuti provento del’attività di spaccio, sono stati sequestrati insieme alla marijuana. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e, nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei ha convalidato gli arresti.

Le indagini dei Carabinieri di Gairo (Nu, hanno consentito di denunciare F.F.C., 20enne gairese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno recuperato, all’interno di un frigorifero inutilizzato, 34 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e due bilancini di precisione. Le sostanze ed il materiale sono state sottoposto a sequestro ed il giovane dovrà ora rispondere del reato descritto.