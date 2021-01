Ho sentito il Governatore Christian Solinas a cui ho chiesto di autorizzare gli spostamenti dei cacciatori in tutta la Sardegna nonostante i lockdown del Governo Conte. Il Presidente, al lavoro anche su questo fronte, mi ha rassicurato a riguardo”. Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale della Lega Salvini Premier Sardegna. “La caccia è sicuramente un servizio di pubblica utilità che garantisce l’equilibrio della fauna selvatica e non deve essere assolutamente limitata soprattutto in questa fase di pandemia anche per motivi di sicurezza”, conclude.