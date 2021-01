Nella giornata di ieri il sindaco della città metropolitana Paolo Truzzu e il presidente del parco di Gutturu Mannu Giacomo Porcu hanno inviato una nota alle testate giornalistiche dove hanno invitato l’assessore regionale all’ambiente a valutare la sospensione delle procedure di dismissione della diga, sul Rio Gutturu Mannu nei Comuni di Uta e Assemini.

In merito alla questione, il gruppo di minoranza di Uta ha provveduto a presentare un interrogazione al Sindaco Giacomo Porcu, affinché possa comunicare quali siano le azioni che intende mettere in atto, in qualità di rappresentante dell’Ente, per evitare la drastica scelta deliberata dalla Regione Sardegna in data 18 Dicembre 2020.

“Sposo a pieno la nota inviata alla Regione – si legge in una nota a firma di Chiara Collu, consigliera comunale di opposizione nel Comune di Uta – ma auspico in una presa di posizione del Sindaco anche in qualità di rappresentante del nostro Comune e non solo come Presidente del Parco di Gutturu Mannu. Per questo motivo, la nostra interrogazione è finalizzata a sensibilizzare l’Amministrazione Comunale affinché si possa procedere in modo unitario all’interno del nostro Consiglio comunale contro l’ipotesi di dismissione definitiva dello sbarramento”.

