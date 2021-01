Top secret formazione e schema del Cagliari in vista della sfida a Firenze contro i “viola”. “Ho in mente il modulo col quale affrontare domani la Fiorentina, ma me lo tengo per me”, ha detto l’allenatore dei rossoblù Eusebio Di Francesco ai giornalisti nella presentazione alla vigilia della partita. Nainggolan pronto, ma non al cento per cento. “In questo momento – ha osservato – cerchiamo di sfruttarlo per la sua qualità e le sue attuali condizioni fisiche”. Ounas partirà dalla panchina, mentre Godin ha più chance: “Valuterò se fare giocare Diego dall’inizio e deciderò se schierare Pisacane dal 1′”. Sempre con la coperta corta.

“Tre partite in sette giorni non aiutano, sotto diversi punti di vista, la preparazione della gara, ma questo vale anche per gli avversari. Mi dispiace semmai non avere mai avuto la possibilità di scegliere, di non avere tutti gli uomini a disposizione, anzi di averne pochi”.

Spesso il Cagliari si perde quando passa in vantaggio: “Ci siamo fatti riprendere in più occasioni: d’altronde questa squadra ha una forte vocazione offensiva e non a caso per cercare di trovare un equilibrio ho messo dentro calciatori con caratteristiche più difensive. Stiamo facendo delle valutazioni – ha ammesso – ma in realtà subire le rimonte avversarie dipende da tanti fattori, anche l’aspetto mentale fa la differenza”.