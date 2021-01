Un’intera comunità si candida come donatore di midollo per salvare la vita a un uomo.

E’ la straordinaria gara di solidarietà che da settimane sta coinvolgendo Aradeo, piccolo comune di oltre novemila anime nel Sud Salento, che tra i suoi abitanti sta cercando attraverso il test della ‘tipizzazione’ di trovare il donatore compatibile al trapianto del midollo osseo per poter salvare la vita a Fabrizio, un uomo di 44 anni molto conosciuto in paese, padre di due bambini, colpito l’estate scorsa dalla leucemia.