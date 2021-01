Sembra che abbia dimenticato di tirare il freno a mano e l’auto finisce la sua corsa sulla vetrata della pasticceria Chez le Negres in via Sonnino in pieno centro a Cagliari.

Tanta paura tra le persone che passeggiavano nella via cittadina, ma per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118.