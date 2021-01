“A seguito delle informazioni ricevute dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS Regionale, vi comunichiamo che risultano sei nuove positività e nel contempo ben otto guarigioni”. Lo scrive il Comune di Arbus sul proprio profilo Facebook. E aggiunge, “uno dei sei nuovi casi riguarda un nostro concittadino, precedentemente guarito, che ha ricontratto il virus”.

Insomma, scrive il Comune di Arbus, “non bisogna mai dimenticare che ‘un pò di disattenzione’ può generare nuovamente l’aumento dei contagi”. Per quanto riguarda il totale dei casi attualmente positivi nel paese in provincia del Sud Sardegna, “sono quaranta, di cui cinque ricoverati in ospedale, trentacinque in isolamento domiciliare. I guariti attualmente sono centotrentasei”.

