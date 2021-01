Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Olbia sulla rotatoria Basa in viale Aldo Moro.

Un’auto condotta da un giovane di Olbia, per cause ancora da accertare, ha perso l’aderenza sulla strada mentre prendeva la rotatoria, ribaltandosi su un fianco e andando a sbattere violentemente contro un grosso palo.

Fortunatamente il conducente è uscito illeso dall’abitacolo che però risulta completamente schiacciato nella parte posteriore. Sul posto i vigili del fuoco di Sassari per la messa in sicurezza della strada e la Polizia locale per i rilievi del caso.