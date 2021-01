Fiamme in un magazzino di un’attività commerciale a Quartu Sant’Elena, in viale Poetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari che, con il supporto di un’autobotte, hanno spento il rogo per evitare la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale. La chiamata è stata effettuata dalla polizia locale di Quartu.

Le fiamme hanno coinvolto alcune scaffalature e lo stoccaggio di prodotti e attrezzature da bar.

Gli operatori, al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.