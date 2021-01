Il social network conservatore Parler è stato messo offline in seguito all’annuncio di Amazon, Apple e Google di non ospitare mai più il social network sulle loro piattaforme.

Amazon e Google avevano infatti annunciato di voler rimuovere dai loro server Parler, il ‘Twitter della destra americana’. La stessa Amazon aveva dichiarato di aver trovato circa cento post che inneggiavano e incoraggiavano alla violenza.

Parler deve adesso trovare un nuovo server di web hosting.

Scelta simile è stata effettuata da un altro gigante tecnologico, Apple, che ha rimosso Parler dal suo App Store. La decisione è legata al fatto che Parler non ha preso le misure necessarie per affrontare i discorsi di odio e violenza.

“Abbiamo sempre sostenuto che i diversi punti di vista dovessero essere rappresentati sull’App Store, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per la violenza e l’attività illegale”, afferma Apple. “Parler non ha preso le misure adeguate per affrontare il proliferare di queste minacce sulla sicurezza della gente”.