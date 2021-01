Rubava i soldi ad una zia 77enne, ma la donna se n’è accorta e l’ha denunciata. Stamattina infatti i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Cagliari, al termine di un’indagine scaturita dalla querela presentata a maggio scorso dall’anziana cagliaritana, residente in viale Regina Margherita hanno denunciato per furto aggravato e continuato la nipote, una figlia della sorella, 54enne, impiegata, incensurata.

Quest’ultima, dal 2015 sino a novembre 2019, è andata a trovare l’anziana zia e con furbizia e ripetute azioni criminose, si è impossessata di vari monili in oro, parte dei quali venduti ad Compro Oro di via Riva di Villasanta, insieme a somme in denaro purtroppo non quantificate.

I carabinieri sono giunti a questa conclusione a seguito di un lavoro certosino, avendo inviato le foto dei gioielli sottratti a moltissimi compro oro della città. Uno di questi ha riconosciuto tutti gli oggetti e anche la persona che nel tempo glieli aveva venduti, tanto da far maturare nei militari la ragionevole certezza di aver individuato la responsabile delle sottrazioni.