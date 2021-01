“Risulta che l’Aias, a partire dal novembre scorso, abbia omesso di anticipare il trattamento integrativo per quei lavoratori che in tutto o in parte sono collocati in Fis”. Lo scrive, per conto della Cisl F.P. segreteria Sulcis Iglesias lo studio professionale Lex Et Labor, in un comunicato indirizzato direttamente ad Aias.

L’associazione, secondo lo Studio, “presentando domanda all’INPS per avvalersi del FIS, aveva chiesto di anticipare l’integrazione che poi avrebbe conguagliato coi suoi debiti correnti verso l’INPS. È, pertanto, sorprendente che continui a non dare seguito ai suoi impegni”.

“E’ facilmente immaginabile – si legge nella nota – quale sia la conseguenza di questa condotta. I lavoratori in FIS, già in forte difficoltà per i crediti inevasi maturati negli anni trascorsi, si trovano ora privati persino di quel minimo trattamento integrativo che consentiva loro la sussistenza”.

“Invitiamo Aias Cagliari – conclude la nota – a provvedere immediatamente all’anticipazione di tutti i trattamenti Fis maturati dagli iscritti”.