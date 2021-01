Per poter consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori sugli impianti, e-distribuzione interromperà temporaneamente, nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 gennaio2021, l’erogazione dell’energia elettrica in alcune utenze di bassa tensione in città.

Questo il calendario con i giorni e le vie interessate:

Martedì 12 gennaio dalle 8,30 alle 13: via Cimarosa (civici da 127 a 129, da 137 a 143), via Pergolesi (71, da 75 a 79, 83).

Mercoledì 13 dalle 8,30 alle 15,30: via Marini (civici da 6 a 16, da 1 a 13), via Sanna Randaccio (3), via Lovisato (2, 4), via Palomba (3, 5).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.