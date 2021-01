I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Bonorva (Ss) hanno arrestato la scorsa notte un uomo pregiudicato che, dopo esser evaso dai domiciliari, girovagava con sua macchina insieme ad altre tre persone, tutte ben note alle forze dell’ordine. Il controllo è scattato alle 4 del mattino quando i militari hanno notato la macchina nei pressi della Strada Provinciale 8 bis, al confine tra i comuni di Mara e Pozzomaggiore.

Dopo aver verificato la presenza della persone a bordo, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, trovando numerosi attrezzi per l’effrazione, fotocellule e un “jammer” ovvero un dispositivo utilizzato per il disturbo delle radio frequenze, come ad esempio le allarmi delle autovetture o delle abitazioni. Sia l’evaso che un tunisino sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e denunciati.

Al termine delle operazioni tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’evaso è stato stamani per direttissima. Il giudice ha disposto la custodia in carcere. Contestualmente tutti e 4 son stati anche multati per il mancato rispetto delle disposizioni inerenti il rispetto del coprifuoco per il covid-19.