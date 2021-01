Lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento Eni di Macchiareddu è stato sospeso, in vista – si legge in una nota – dell’apertura di un tavolo sui prossimi investimenti per lo sviluppo industriale del sito di Macchiareddu, con nuovi progetti su produzioni e green economy, che garantiscano il mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali.

Nel corso dell’incontro di oggi è stata ribadita la posizione unitaria delle segreterie nazionali, regionali e territoriali e la loro netta contrarietà alla cessione del ramo d’azienda ed asset. “Si pone – spiegano i sindacati – in piena contrapposizione al nuovo protocollo di relazioni industriali denominato “Insieme”.

Congelate le giornate di sciopero programmate con mantenimento, però, dello stato di agitazione in corso. E, annunciano le sigle, ci sarà una ripresa della mobilitazione in assenza di risposte soddisfacenti.

