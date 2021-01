Dopo l’alluvione del 28 novembre scorso, che ha sepolto sotto il fango Bitti provocando tre morti, le piogge incessanti delle ultime ore hanno provocato una nuova frana in paese, all’altezza di via Galilei.

Nessun danno fortunatamente, ma la via è stata chiusa per precauzione: “Pur in assenza di allerta meteo, le piogge incessanti stanno appesantendo il terreno già saturo d’acqua – ha scritto il sindaco Giuseppe Ciccolini su Facebook -. Si è appena verificata una nuova frana all’altezza di via Galilei che non ha causato danni ma che ha parzialmente invaso la carreggiata. Stiamo chiudendo pertanto il tratto di strada che collega la via San Tommaso con la stessa via Galilei. Si raccomanda pertanto di osservare la massima attenzione evitando spostamenti in aree a rischio”.