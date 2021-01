Hanno bloccato il pullman di linea con urla, litigi e schiamazzi tanto da costringere l’autista a chiedere l’intervento dei Carabinieri. E’ successo ieri intorno alle 18,30, a Villasimius in via Roma, all’altezza della fermata dell’autobus.

Giunti sul posto i carabinieri del paese e di Villaputzu, hanno proceduto al controllo di alcuni giovani verosimilmente in stato di alterazione psicofisica. Si erano talmente impegnati a disturbare il conducente dell’autobus di linea, da impedirgli materialmente di ripartire con la serenità necessaria per poter condurre il mezzo con la necessaria sicurezza. Hanno iniziato litigando e sollevando le voci, e si sono presi le proteste del 49enne conducente dell’Arst che, giunto alla prima fermata utile, ha chiesto il soccorso dei carabinieri al 112. Non poteva giustamente condurre il pullman mentre delle persone potenzialmente pericolose e comunque fastidiose distraevano la sua attenzione dalla guida. I tre disturbatori, tutti con precedenti denunce a carico e esperienza nel mondo degli stupefacenti, sono stati identificati in un 40enne di Muravera, in una 31enne di Meana Sardo e in una 30enne di Quartu.

Quest’ultima nel corso del controllo si è sbizzarrita ad insultare in vario modo i militari che non avrebbero, secondo lei, avuto il diritto di controllarla. Perquisita da una militare è stata anche trovata in possesso di tre grammi di marijuana che ha asserito essere per consumo personale, per cui verrà segnalata alla Prefettura di Cagliari, in quanto assuntrice dichiarata, naturalmente verrà anche deferita per oltraggio a pubblico ufficiale alla Procura della Repubblica. È poi tornata a casa con un taxi, mentre gli altri due hanno risolto recandosi in un’abitazione nel paese della quale avevano la disponibilità. Tutti e tre sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. L’autobus è potuto finalmente ripartire nel momento in cui i tre sono stati sottoposti a controllo.