Era uscito di casa ieri, senza fare più ritorno, e questa mattina Paolo Angioni, 59 anni di Domus de Maria, è strato trovato morto a Chia. L’uomo sarebbe scivolato dalla scogliera vicino al faro.

L’allarme è scattato questa mattina quando la figlia ha chiamato il 112. Il padre ieri mattina era uscito e si era allontanato a bordo della propria auto. Alle 16 aveva chiamato per tranquillizzare i familiari, ma da quel momento si erano perse le sue tracce. Non vedendolo rientrare, la figlia ha informato il 112 che ha avviato le ricerche. Questa mattina i carabinieri, grazie alle celle telefoniche, sono riusciti a individuare la zona in cui si trovava il cellulare del 59enne, concentrando le ricerche nella zona di Chia. Vicino al faro è stata trovata la sua auto.

Purtroppo poco più tardi è stato individuato il cadavere in fondo alla scogliera. I sommozzatori dei carabinieri hanno recuperato la salma che è stata trasferita al Policlinico di Monserrato per l’esame esterno.