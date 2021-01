I vigili del fuoco del distaccamento Massimo Casu di Sanluri sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Matteotti a Serrenti per l’incendio di un’abitazione.

Arrivata sul posto, la squadra ha evitato che le fiamme si sviluppassero ulteriormente, dapprima estinguendo l’incendio e poi mettendo in sicurezza il punto interessato dal rogo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Alcune foto: