Ieri sera i Carabinieri di Ozieri (Ss) hanno denunciato P.F., allevatore ozierese di 34 anni, pregiudicato, per aver violato il divieto di incontro con persone estranee al proprio nucleo familiare imposto dalla misura dell’obbligo di dimora a cui è sottoposto. Infatti, è stato trovato in casa sua in compagnia di altri due uomini.

Quest’ultimi sono stati sanzionati per il mancato rispetto dell’obbligo di permanere nel proprio domicilio dalle 22 alle 5 del giorno successivo, imposto dalla vigente normativa anti Covid-19.