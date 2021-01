È doloso l’incendio scoppiato questo pomeriggio in un mobilificio ormai in disuso in via Di Vittorio a Villacidro.

Infatti, durante il sopralluogo i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato due taniche contenenti resti di benzina. Questa scoperta conferma che qualcuno ha appiccato fuoco con l’intento di danneggiare gravemente la struttura.

Le fiamme sono state spente in pochissimo tempo dalle squadre dei vigili del fuoco.

