Potrebbero essere stati due pazienti arrivati dal Pronto soccorso del Santissima Annunziata a portare il Covid nella Clinica medica dell’Aou, dove risultano contagiati almeno 7 degenti e 6 operatori sanitari.

Il reparto nella palazzina di viale San Pietro, che durante la fase acuta dei contagi era stato trasformato in area Covid per accogliere i positivi, da qualche settimana era tornato a essere un normale reparto di degenza con 30 posti letto. Nell’ultimo weekend sono stati ricoverati due pazienti, trasferiti in reparto direttamente dal Pronto soccorso.

Quando i risultati dei test cui erano stati sottoposti hanno dato esito positivo, sono scattate le misure più stringenti: degenti e personale sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo ed è risultato che 7 pazienti e 6 tra infermieri, operatori socio sanitari e specializzandi sono stati contagiati. Per i pazienti positivi è stato disposto il trasferimento nei reparti Covid.