Per poter consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori sugli impianti, e-distribuzione interromperà temporaneamente, nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 gennaio2021, l’erogazione dell’energia elettrica in alcune utenze di bassa tensione in città.

Questo il calendario con il dettaglio dei giorni e delle vie interessate:

Giovedì 14 gennaio dalle 8,30 alle 15,30:

Tasso (civici 7, da 11 a 13, 17);

Tasso (da 2 a 4)

Piazza Michelangelo (da 1 a 3, da 2 a 4, 8);

Pascoli (da 4 a 8, 12);

Dante (da 97b a 107, 113);

Reni (da 2 a 10);

Cellini (da 1 a 3).

Venerdì 15 dalle 8,30 alle 12,30:

Trieste (Civici da 13 a 17, 19, da 21 a 31);

Caprera (da 1 a 9);

Malta (28)

Tommaseo (48, da 48b a 50, 56);

Pontano (10, 16, 22).

Venerdì 15 dalle 13,30 alle 17:

Sonnino (Civici 57, da 65 a 67, da 75 a 79);

Sonnino (70, 74, da 80 a 86);

XX Settembre (da 45a a 47a, 49, 55, da 57 a 61);

XX Settembre (74, 76).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.