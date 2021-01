“Il costituendo nucleo cittadino di Fortza Paris – in concorso con Roberto Mette, segretario del partito per il collegio elettorale Gallura/Montacuto – ha nei giorni scorsi analizzato la situazione politica cittadina, in vista della prossima tornata elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Olbia”. Lo riporta il gruppo di Fortza Paris in un comunicato. E continua: “In attesa che la situazione sugli schieramenti sia più chiara, che si possano dunque valutare le persone, le competenze, e soprattutto i programmi, il gruppo locale di Fortza Paris ha deciso di evidenziare alcuni aspetti che reputa importanti”.

Innanzitutto, si legge nel comunicato, “il partito si pone in una posizione di assoluta equidistanza dalle solite ripartizioni politiche” ma “vede di buon auspicio la convergenza con tutte le forze sardiste e identitarie che vogliano impegnarsi per il bene della città”.

“Fortza Paris pensa che sia percorribile anche per Olbia la stessa strada intrapresa da molte città sarde di una certa importanza, come Nuoro, Porto Torres, Sassari, Quartu – spiega il nucleo cittadino – dove si è dato gambe a progetti politici di civismo puro. Con enorme successo sia elettorale sia in termini di risultati tangibili per i cittadini”. Conseguentemente, “i sardisti di Fortza Paris, guarderanno prioritariamente a progetti politici con una ben marcata impronta identitaria, dove il candidato a sindaco sia di provenienza civica, di competenze e conoscenze certificate dal suo passato e presente lavorativo”.

“In nessun caso Fortza Paris si farà coinvolgere in situazioni opache, contrarie agli interessi di Olbia. Aprendo esclusivamente a proponimenti innovativi e freschi, dove si ragiona in gruppo, senza primedonne, in una logica di condivisione continua di idee, progetti, decisioni e posizioni, conclude il comunicato.