Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di alcune confezioni di sugo alle verdure biologico a marchio Carrefour Bio per la possibile presenza di frammenti di vetro.

Il prodotto in questione è stato distribuito in vasetti di vetro da 350 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/10/2022 e i lotti corrispondenti alle ore di produzione comprese tra 13:20 e 13:40. Il sugo alle verdure richiamato è stato prodotto per GS Spa da Arc en Ciel Soc. Agr. Coop. nello stabilimento di via Roma 108 a Cafasse, nella città metropolitana di Torino.

Fonte: “Sportello dei Diritti”