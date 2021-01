Questa mattina il Sindaco Mario Conoci ha svolto un sopralluogo nelle aree della bonifica insieme all’Assessore Montis, dove vanno avanti i lavori legati all’emergenza di questi ultimi giorni, con gli interventi dell’Agenzia Forestas, della Protezione Civile Comunale, con gli uomini del Settore Ambiente e di dipendenti in reperibilità.

L’accordo sottoscritto martedì a Cagliari con Forestas prevede la pulizia dei canali di scolo nell’agro, opere emergenziali straordinarie nei territori colpiti dalle piogge incessanti che hanno determinato diverse situazioni di pericolo con esondazioni, con diverse abitazioni rese inagibili per l’acqua che ha tracimato dai canali, andando ad allagare i poderi e terreni limitrofi.

La Convenzione sottoscritta da Mario Conoci con il Direttore di Forestas, Ing. Giuliano Patteri agisce quindi in proseguimento delle attività già autorizzate per il giorno 4 gennaio, che continueranno fino al 15 gennaio. Confermato per la settimana prossima l’incontro in Regione per affrontare il problema. A Cagliari infatti il Sindaco di Alghero nell’incontro in Regione ha avviato il tavolo sul tema della gestione dei canali insistenti nell’area di Bonifica, tavolo al quale siederanno tutti i soggetti istituzionali competenti per una decisione definitiva.