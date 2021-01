Ci sarebbe l’impegno del presidente della Sardegna, Christian Solinas, per il rilancio di Sotacarbo, la società partecipata al 50% dalla Regione e attiva in modo particolare nella lotta contro la Co2, nel recupero di materiali e nell’efficientamento energetico.

È quanto emerge dall’incontro, tenutosi in videoconferenza, tra il presidente e i rappresentanti sindacali Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Gianrico Cuboni (Flaei Cisl), Pierluigi Loi (Uiltec Uil). La garanzia di impegno arriva dopo le richieste portate avanti nella giornata di martedì scorso dalle sigle. In primis, quella per cui, a breve, saranno formalizzati i passaggi per aumentare le quote della Regione nella società dal 50 al 51%. Inoltre saranno stabilite le procedure per garantire il fondo di dotazione necessario per il funzionamento del centro. Da Solinas anche l’impegno per trovare una soluzione rapida per il nuovo presidente: i sindacati hanno chiesto che venga scelto tra figure di alto profilo, con elevate e comprovate capacità scientifiche e manageriali. Tutti gli impegni assunti – è scritto in una nota unitaria di Filctem, Flaei e Uiltec – dovrebbero essere definiti nella riunione prevista per il prossimo 19 gennaio.