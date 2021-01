Incidente stradale questa sera a Sassari, in via Pascoli all’angolo con via Pligono.

Intorno alle 19:15 circa la Sala operativa del Comando Vvf ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture una Fiat Panda e una Toyota Yaris e la Fiat a seguito dell’urto si è ribaltata.

Sul posto è stata inviata la squadra operativa dalla sede centrale che si è occupata della messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento e del recupero della conducente della Panda, poi affidata al personale sanitario presente e accompagnata al PS per gli accertamenti del caso.

Sul posto era presente la Polizia Municipale per la sicurezza delle operazioni di soccorso e viabilità.