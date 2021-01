I carabinieri di Samassi (Su) stamani hanno notificato a un 47enne del paese del Campidano un’ordinanza del Gip di Cagliari c che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa. La misura accoglie quanto denunciato dai carabinieri, in merito a reiterati maltrattamenti che l’uomo ha inflitto nel tempo alla moglie, “alla condizione di pericolo che ne discende e che non può essere prudentemente gestita qualora in cui i due coniugi continuino a convivere sotto lo stesso tetto”. L’autorità giudiziaria ha concordato coi carabinieri sulla sussistenza “a carico del denunciato di gravi indizi inerenti ai reati contestati, relativi all’insostenibile e umiliante condizione nella quale era stata ridotta la donna, tramite maltrattamenti fisici e morali”.

Il 47enne dovrà pertanto andarsi a cercare un’altra sistemazione e non avvicinarsi alla donna a una distanza inferiore a mezzo chilometro. Qualora egli non ottemperasse a tale ordine tassativo e la cosa venisse constatata e riferita alla Procura, potrebbero intervenire provvedimenti più gravi, come previsto e come accaduto molte volte in passato, sino alla carcerazione dell’uomo.