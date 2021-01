Marry me now! è la prima piattaforma online che permette ai futuri sposi di realizzare il matrimonio dei propri sogni, ottimizzandone al massimo le spese.

Organizzare il matrimonio che ha in mente lei, con il budget che ha in mente lui, da oggi è possibile. Grazie alla neonata piattaforma online creata durante il periodo di lockdown sull’asse Milano-Cagliari, che da novembre è attiva in Sardegna con l’obiettivo di aprire ad altre Regioni d’Italia nel corso del 2021.

L’emergenza da Coronavirus ha costretto centinaia di coppie a rinviare il proprio matrimonio al 2021, dovendosi scontrare con un calendario già quasi al completo, almeno nei giorni e nei periodi canonici: sabato e domenica, da maggio a ottobre. Come fare? Le coppie dovranno necessariamente valutare anche altri giorni o periodi dell’anno per pronunciare il fatidico Sì.

E gli operatori del settore, dalle location ai catering, dai fotografi ai fioristi, agli hair & make-up stylist sono pronti ad accoglierli con proposte particolarmente allettanti.

“I matrimoni infrasettimanali sono già una consuetudine per gli sposi stranieri – spiega Carmen Sorrentino, wedding planner e Co-founder di Marry me now! – anche per quelli che scelgono l’Italia come destinazione. Con la nostra piattaforma vogliamo aiutare anche le coppie italiane ad ampliare le proprie vedute sul matrimonio, prendendo in considerazione di realizzare la cerimonia nei giorni infrasettimanali, ma anche weekend in periodi non canonici. Noi facilitiamo la decisione proponendo gli stessi operatori del settore che normalmente pagherebbero fino al 30%-40% in più, a prezzi particolarmente interessanti. Marry me now! dà a molte più coppie la possibilità di realizzare il matrimonio dei propri sogni con i fornitori che avrebbero desiderato ma che, a prezzo pieno, sarebbero stati fuori dalla loro portata. Abbiamo presentato l’idea a fornitori con i quali collaboriamo regolarmente e la nostra idea è stata accolta a braccia aperte, perché se da un lato li aiuta a gestire meglio l’agenda e gli spazi della location a disposizione; dall’altro hanno la possibilità di mettere a reddito anche date e periodi che altrimenti rimarrebbero invenduti”.

L’obiettivo di Marry me now! è proprio questo: far incontrare, in una piattaforma di semplice fruizione, i futuri sposi che vorrebbero trovare su un unico sito offerte vantaggiose con i fornitori che potrebbero così occupare anche date o periodi non canonici, fino a proporre date e pacchetti last minute. Sarà altresì possibile usufruire di una consulenza, da parte di una esperta Wedding Consultant, per dare consigli ai futuri sposi o semplicemente facilitare i contatti con i fornitori.