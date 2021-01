I consiglieri regionali Giovanni Antonio Satta e Alfonso Marras passano al gruppo Misto: il loro trasferimento è già stato disposto. Nei prossimi giorni i due ormai ex esponenti dei Riformatori dovrebbero costituire un nuovo gruppo nell’Assemblea – Forza Sardegna – con altri due consiglieri di Forza Italia, Giuseppe Talanas ed Emanuele Cera.

Tuttavia – è scritto in una nota scaturita da un incontro oggi tra il coordinatore regionale azzurro Ugo Cappellacci, il deputato Pietro Pittalis e i membri del gruppo in Consiglio regionale – “il gruppo consiliare di FI è coeso e lavora, in sintonia con il partito, per l’attuazione del programma della coalizione di centrodestra”. Nessuna dissoluzione della compagine regionale, dunque.

Piuttosto, la nota fa riferimento “all’eventuale adesione tecnica di alcuni suoi componenti alla nuova compagine civica regionale”. Cioè a Forza Sardegna, la cui nascita – termina la nota – “è lontana anni luce da qualsiasi ipotesi di disimpegno del movimento azzurro e, al contrario, in linea con le direttive nazionali, rappresenta un’apertura ed un sostegno a quel mondo delle civiche che autenticamente rappresenta i territori, le imprese, le professioni ed una politica di nuova generazione”.