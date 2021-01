Seui e Ussassai protestano insieme per ottenere il medico condotto, figura scoperta ormai da tre anni a Ussassai e da qualche tempo anche a Seui. Il bando dell’Ats per cercare un professionista che servisse entrambe le comunità è andato deserto.

La popolazione dei due paesi – Seui con 1200 abitanti e Ussassai con 500 – ha deciso di organizzare un corteo di protesta, che partirà domani mattina alle 10.30 da Seui e un altro alla stessa ora si muoverà da Ussassai per incontrarsi a Arcuerì, il valico a mille metri a metà strada tra i due paesi. In testa ci saranno i due sindaci, Marcello Cannas per Seui e Francesco Usai per Ussassai.

“Le nostre comunità hanno diritto ad avere ciascuna il suo medico condotto – hanno detto i due sindaci all’ANSA – I due paesi sono distanti solo 18 Km ma siamo in un contesto orografico accidentato, in cui tra l’altro, molti mesi all’anno c’è ghiaccio e condizioni meteorologiche avverse. Così non possiamo andare avanti, siamo disposti a lottare per avere il diritto alla salute, un diritto fondamentale che ci spetta come qualsiasi cittadino italiano”.