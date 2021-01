Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas a Gesico, in via Santo Stefano, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115 riguardante un incendio che stava interessando un gazebo e un capanno in legno in un giardino privato. Le fiamme rischiavano di propagarsi anche all’abitazione principale adiacente.

La squadra di pronto intervento “9A” arrivata sul posto con un’APS (autopompa serbatoio) e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, ha provveduto a spegnere le fiamme, a localizzare e raffreddare alcune bombole di GPL e alla messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante.

Nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta. Sono in fase di accertamento le cause del rogo.