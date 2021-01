Cagliari, paziente Covid denuncia: “Abbandonato dalle Istituzioni”

“E’ un ingiustizia, chiamo i numeri della Asl e non risponde nessuno”, inizia così l’accorato appello che Walter Montis, Presidente dell’Associazione cagliaritana “Tutti per te”.

“E’ una totale vergogna che un paziente che ha il Covid si debba pagare la stanza dove stare, per queste ragioni presenterò una denuncia pubblica, io mi sento abbandonato dalle Istituzioni, però se dovessi mettere i piedi fuori mi metterebbero le manette, ma poi non mi assistono in alcun modo”, prosegue la denuncia di Montis.

“Un paziente Covid che non ha nessuno per portare da mangiare e i medicinali a chi si deve rivolgere?”, conclude il video di Walter che chiede di essere aiutato in questo momento difficile.

Chiunque volesse aiutarlo può contattarlo al 3287879732.