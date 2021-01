I protagonisti, le scoperte e le ricerche dei quattrocento anni di storia dell’Università di Cagliari in una galleria multimediale. Il battesimo in Rettorato. Attraverso i canali sul web è possibile consultare otto percorsi virtuali corrispondenti ad altrettanti momenti della storia dell’ateneo dalla sua fondazione oggi. Ci sono le schede digitali relative ai rettori, ai docenti illustri. Ma ci sono degli approfondimenti anche sulle svolte storiche e sociali: le prime docenti donne della facoltà.

La pioniera ad avere avuto un incarico di docenza nella Regia Università degli Studi di Cagliari fu Pia Maria Nalli, nominata straordinaria di Calcolo infinitesimale nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali nell’anno accademico 1921-1922. Poi le prime laureate dell’ateneo. L’esordio fu con La prima Paola Satta che il 29 giugno 1902 discusse la tesi Sul valore disinfettante dei vapori d’alcool, conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia. Due anni dopo Carmelita Rossi Fantonetti si laureò in Scienze Naturali. Spazio anche ai laureati ad honorem. Tra loro anche Ennio Morricone, Andrea Camilleri, Alberto di Monaco, Piero Angela. E c’è anche una piattaforma dedicata alle sfide di eccellenza che attendono l’ateneo.

“Momenti come questi – ha detto la rettrice Maria Del Zompo- mostrano la volontà di ricostruzione di riflessione storica su quanto accaduto nel tempo, per capire cosa i fatti hanno determinato e cosa è cambiato nei secoli. La specie umana non può pensare di vivere senza memoria storica”. “Quello inaugurato oggi- ha spiegato Giampaolo Salice, ricercatore di storia moderna – è un vero e proprio sistema integrato open source di classificazione, geolocalizzazione e condivisione di oggetti di culturali di diverso formato”. La piattaforma è concepita per operare anche al di là del momento celebrativo di 400 anni e contribuire alla classificazione e alla condivisione digitale pubblica del patrimonio culturale in possesso dell’università di Cagliari.