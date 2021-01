Sono in programma per martedì 19 gennaio alcuni interventi da parte dei tecnici di Abbanoa tre importanti interventi di efficientamento delle reti idriche che saranno effettuati in contemporanea a Bonorva, Ossi e Valledoria. Bonorva. Nel primo Comune si procederà al collegamento delle nuove condotte realizzate nel nodo di via Dante, via Manai e piazza Paolo Mossa. Dalle 8 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato.

A Ossi, saranno invece installate delle nuove apparecchiature idrauliche nella condotta di via Costa Smeralda. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 9 alle 15 nelle vie Roma bassa, Serra, Luzzati, Brigata Sassari, Statuto, Sassari, Dante, Principe Umberto, Trento, Costa Smeralda bassa, Turritana, Veneto e Largo Diaz.

A Valledoria, infine, è in programma il collegamento delle nuove condotte realizzate in via De Gasperi e in via Giovanni XXIII con le condotte esistenti delle vie Perugia, Napoli, Venezia, Sassari e Paolo I°. L’intervento sarà effettuato tra le 9 e le 21: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione nel centro abitato Al termine dei lavori le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio del servizio.