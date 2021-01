In Giappone aumentano a livelli record i pazienti positivi al Covid ricoverati in ospedale, le cui condizioni sono giudicate gravi. Il totale, a quota 970, segue le oltre 5.700 positività di coronavirus registrate ieri nell’intero arcipelago e i quasi 1.600 casi nella capitale. In un’intervista all’emittente pubblica Nhk, il ministro in carica per la gestione sanitaria, Yasutoshi Nishimura, ha esortato la popolazione a ridurre le uscite e chiesto alle aziende di rendere possibile per un maggior numero di dipendenti di lavorare da casa, per scongiurare un’estensione delle restrizioni attualmente in corso.