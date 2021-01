Un grave incidente stradale è avvenuto in in serata in via G. Cagna dove una Smart condotta da un 59enne di Quartu S.Elena, si è scontrata con una bicicletta, guidata da un un 34enne di Monserrato.

A seguito dell’urto il conducente della bicicletta è caduto a terra riportando lesioni, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che dopo le prime cure, ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.