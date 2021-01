Gli Iron Maiden, la storica band heavy metal inglese ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare l’intervento alle ginocchia dell’ex cantante Paul Di’Anno

Sulla descrizione della campagna si legge:

“Paul ha aspettato 5-6 anni per questo intervento ma ora è risultato evidente che per effettuarlo e in tempi brevi, è meglio farlo privatamente. Vi preghiamo di donare quello che potete per far sì che Paul riesca ad operarsi.

Sappiamo che sono periodi difficili per tutti ma ogni piccolo aiuto è utile”.

Paul da diversi anni non riesce a camminare e necessita un doppio intervento di sostituzione del ginocchio.